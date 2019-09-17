Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 21.30 sıralarında Ürgüp Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddialara göre, Suriye uyruklu iki çocuk evlerine yakın yerde oynarken çocuklardan bir tanesi elektrik akımına kapıldı. Elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan çocuğu gören bir vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.