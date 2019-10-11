Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, saat 02:00 sıralarında Beylikdüzü Ambarlı Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Liman Caddesi'nden Ambarlı istikametine giden İbrahim Yiğiter yönetimindeki tekstil ürünleri yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile tır yola devrildi. Kazada tır sürücüsü hafif yaralanırken, kaza nedeniyle Ambarlı yolu yaklaşık 2 saat trafiğe kapatıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası tırın üzerinde bulunan konteynerin devrilmesiyle yol trafiğe kapandı. Ekiplerin yaptıkları çalışmalarının ardından tırın ve konteynerlerin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kaza nedeniyle yola dökülen akaryakıtın tehlike oluşturması nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yol üzerinde kumlama çalışması yapıldı.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.