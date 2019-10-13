Edinilen bilgilere göre, Finike ilçesine bağlı Eski Mahalle’de saat 16.00 sıralarında metruk iki katlı binanın üst katında yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Finike İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangın, diğer binalara sıçramadan söndürüldü.
Antalya’da metruk binada yangın
13.10.2019 - 19:49 | Son Güncelleme: 13.10.2019 - 19:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya’nın Finike ilçesinde metruk bir binada yangın çıktı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Antalya,yangın,
656124 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/656124.aspx
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