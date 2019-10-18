Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Tel-Abyad’da geçtiğimiz günlerde gıda ve hijyen malzemesi dağıtan, fırınların ekmek üretebilmesi için 25 ton un götüren Türk Kızılay, bu defa Resülayn’da yardım malzemesi dağıttı. Ceylanpınar ilçesinin karşısında yer alan Resülayn şehrinde yapılan ilk dağıtımda yaklaşık 2 bin kişiye ulaşılırken gıda malzemesi ve hijyen malzemesi dolu koliler ile ekmek yardımı yapılan terör mağdurlarına bundan sonra da yardım malzemeleri ulaştırılmaya devam edecek. Kızılay, terörden temizlenen diğer bölgelere yönelik de yardım planlamaları yapıyor.
Türk Kızılay’dan Resülayn’a insani yardım
18.10.2019 - 23:59 | Son Güncelleme: 19.10.2019 - 00:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Kızılay, Tel-Abyad’da gıda, hijyen malzemesi ve 25 ton un dağıtmasının ardından şimdi de Resülayn’da yardım malzemesi dağıttı.
Kaynak: İHA
Etiketler : türk kızılayı,insani yardım,story_,
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