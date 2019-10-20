Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Şükraniye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiyi göre Y.E., evin kapısını kilitlemeden dışarı çıktı. Evin boş olduğunu fırsat bilen zanlı G.A. ise kapıyı kart film sıkıştırma yöntemi ile tek bir hareketle açtı. Hırsız, evde bulunan yaklaşık 25 bin liralık ziynet eşyasını çalarak kayıplara karıştı. Eve geldiğinde takılarının yerinde olmadığını gören Y.E., durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, evin yakın çevresindeki güvenlik kameralarını tek tek inceledi. 21 saatlik titiz bir çalışmanın ardından benzer hırsızlık olaylarından kaydı bulunan G.A., gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Çıkardığı mahkemece tutuklanan G.A., cezaevine gönderildi.