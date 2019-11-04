Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde 4 Kasım 2019 tarihinde tespit edilen bir EYP’ye müdahale esnasında kahraman bir silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu
04.11.2019 - 15:53 | Son Güncelleme: 04.11.2019 - 16:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde devam eden mayın ve EYP temizliği sırasında 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Barış Pınarı harekatı,şehit,
660512 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/660512.aspx
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