Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgilere göre; Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerince, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında haklarında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan gözaltı kararı verilen 1'i muvazzaf üsteğmen 3 kişiyi yakalandı.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri akabinde soruşturmanın devam ettiği Ankara'ya gönderilecekleri öğrenildi.