Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada; Başsavcılık tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında örgütün mahrem askeri yapılanmasına yönelik çalışmada; 1 polis memuru, 1 muvazzaf astsubay, 2 muvazzaf uzman çavuş, 1 muvazzaf uzman onbaşı, 1 muvazzaf sözleşmeli er, 2 askeri okuldan çıkarılma öğrenci ve 2 sivil şahısla ilgili olarak gözaltı kararı verildiği duyuruldu.