Fatih Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi’ndeki bir evde Oya (54), Kamuran (60), Cüneyt (48) ve Yaşar Yetişkin (56) kardeşlerin ölümünün ardından ailenin dostu Serpil Alkan, cenazeleri Adli Tıp Kurumundan alınmıştı. Kardeşlerin cenazesi Kozlu Mezarlığı'nda ki gasilhaneye getirildi. Siyanür zehirlenmesi nedeniyle ölen kardeşlerin naaşları defin için hazırlanırken, AFAD ekipleri de özel önlem aldı.
Fatih’te ölü bulunan 4 kardeşin cenazesine AFAD önlemi
11.11.2019 - 15:53 | Son Güncelleme: 11.11.2019 - 15:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fatih’te evlerinde ölü bulunan 2’si kadın 4 kardeşin cenazesi, Kozlu Mezarlığı'ndaki gasilhaneye getirildi. Siyanür zehirlenmesi nedeniyle ölen kardeşlerin naaşları defin için hazırlanırken, AFAD ekipleri de özel önlem aldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : afad,siyanürle intihar eden kardeşler,
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