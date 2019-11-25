Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yılbaşı öncesi kaçak içki imal ederek vatandaşları zehirleyen şahıslara yönelik çalışma başlattı. Ekipler, aylar süren takip neticesinde şüphelilerin Yeni Mahalle'de bulunan adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda kutu ve dolapların arasına gizlenmiş 70 şişe sahte içki ele geçirildi.
Hatay'da 70 şişe sahte içki ele geçirildi
25.11.2019 - 19:03 | Son Güncelleme: 25.11.2019 - 19:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay'ın Samandağ ilçesinde düzenlenen operasyonda 70 şişe sahte içki ele geçirildi.
Etiketler : Hatay',
664903 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/664903.aspx
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