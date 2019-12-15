Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Milas Yaka mahallesi merkez sokakta bulunan tek katlı ahşap çatılı evde gece saatlerinde yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrası olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın tamamen söndürülürken, soğutma çalışmaları sonrası evde yapılan incelemede evde tek başına yaşayan 94 yaşındaki Mustafa Çiçek isimli vatandaş hayatını kaybetti.

İlk belirlemelere göre, yangının yaşlı vatandaşın yattığı odadan çıktığı, odada sobanın kurulu olduğu, kesin sonucun jandarma olay yeri inceleme ekipleri tarafından belirleneceği öğrenildi.