Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, tutuklanmasından sonra Aliağa Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderilen zanlı Enver Yıldız, tek başına kaldığı odada eşofmanının ipini pencere demirine bağlayarak kendisini asmış halde bulundu. Odaya giren infaz koruma memurları, durumu sağlık görevlilerine bildirdi. Zanlı Enver Yıldız, ambulansla hastaneye kaldırılsa da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay nasıl olmuştu

Torbalı ilçesi, 29 Aralık 2019 tarihinde çifte cinayetle sarsılmıştı. Önce İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fuat Mehmet Park, ardından Dr. Harun Gülcemal’in eşi Hatice Gülcemal silahla öldürülmüştü. Polis memuru Yaşar Kahırlı’yı da yaralayan katil zanlısı Enver Yıldız ve ona yardım ettiği iddia edilen 2 şüpheli, İzmir Emniyet Müdürlüğünün çalışmaları sonucunda yakalanmıştı. Katil zanlısı ve ona yardım ettiği iddia edilen 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanmıştı. İşlemlerin ardından Torbalı Adliyesine sevk edilen katil ve 2 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konulmuştu.