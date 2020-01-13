Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bodrum Görecek Adası açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli fiber tekne durduruldu. Teknede yapılan aramada 8 Suriye ve 2 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 10 düzensiz göçmen (5 erkek, 4 kadın, 1 çocuk) yakalandı.

Yakalanan 10 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.