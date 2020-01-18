Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kartal Meydan’da iki motosikletli genç motorlarının ön tekerini havaya kaldırarak yolda metrelerce gitti. Kalabalığın arasında ön kaldırarak süratli bir şekilde seyreden motosikletliler, meydanda yürüyen vatandaşların canını hiçe saydı. Defalarca motosikletlerinin önünü kaldıran şahısların kafalarında kask olmaması da dikkat çekti. Şahıslar onlarca insanın arasında tehlikeli sürüşlerine devam ederken, şans eseri bir facia yaşanmadı.