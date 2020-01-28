Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar esnasında yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünde M.İ. isimli şahıs yakalandı. Şahsın GBT kontrolünde, 2 adet yaralama, 1 adet tehdit, 1 adet karşılıksız yararlanma, 1 adet görevi yaptırmamak için direnmek, 1 adet hırsızlık ve 2 adet göçmen kaçaklığı yapma suçlarından toplam 8 adet aranması olduğu tespit edildi. Aranma kayıtlarından 12 yıl 11 ay kesilmiş cezası ve 10 bin TL adli para cezası da bulunan ve polis ekiplerince yakalanan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.