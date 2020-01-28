Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar esnasında yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünde M.İ. isimli şahıs yakalandı. Şahsın GBT kontrolünde, 2 adet yaralama, 1 adet tehdit, 1 adet karşılıksız yararlanma, 1 adet görevi yaptırmamak için direnmek, 1 adet hırsızlık ve 2 adet göçmen kaçaklığı yapma suçlarından toplam 8 adet aranması olduğu tespit edildi. Aranma kayıtlarından 12 yıl 11 ay kesilmiş cezası ve 10 bin TL adli para cezası da bulunan ve polis ekiplerince yakalanan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.