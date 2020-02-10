Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Oteller Bölgesi’nde kar kalınlığı son yağışların ardından 170 santimetreye ulaştı. Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 9, en yüksek sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü Uludağ’da bugün parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklığının 3 dereceye kadar yükselmesi beklenen Uludağ’da perşembe gününe kadar aralıklarla kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.