2020 yılının ilk Süper Ay’ı gerçekleşti. Ay’ın Dünya’ya en yakın noktaya geldiği doğa olayı kendine hayran bıraktı. İstanbul’un yanı sıra Avrupa’nın doğusunda da izlenebilen Süper Ay, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Almanya’dan çekilen fotoğraflarda Süper Ay kendine hayran bıraktı.
2020’nin ilk Süper Ay’ı
10.02.2020 - 15:49 | Son Güncelleme: 10.02.2020 - 15:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
2020’nin ilk Süper Ay’ı kendine hayran bıraktı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Süper Ay,
680488 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/680488.aspx
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