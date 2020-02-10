Ege Denizi’nde devriye uçuşu yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı uçağı tarafından Ayvalık’ın Sarımsaklı sahilinde lastik botla denize çıkmak üzere olan bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik botta bulunan 34 Afganistan, 3 Orta Afrika, 2 Somali, 2 Gambiya, 2 Togo ve 1 Mali uyruklu olmak üzere toplam 44 düzensiz göçmen yakalandı. 7’si kadın, 14’ü çocuk olmak üzere 44 düzensiz göçmen hakkında yasal işlem başlatıldı.
Ayvalık’ta 44 göçmen yakalandı
10.02.2020 - 22:43 | Son Güncelleme: 10.02.2020 - 22:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 44 düzensiz göçmen yakalandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : balıkesir,ayvalık,düzensiz göçmen,
680557 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/680557.aspx
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