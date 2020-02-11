Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranması olan şahıslara yönelik çalışmaları kapsamında, işlediği kasten öldürmeye teşebbüs suçundan hakkında 12 yıl 7 ay ağırlaştırılmış hapis cezası verilen K.A.’nın yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar kapsamında K.A.’nın Derince ilçesinde olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyona K.A. yakalandı. Gözaltına alınan şahıs Asayiş Şube Müdürlüğünde yapılan işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
12 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı
11.02.2020 - 23:59 | Son Güncelleme: 12.02.2020 - 00:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kocaeli’de kasten öldürmeye teşebbüs suçundan hakkında 12 yıl 7 ay ağırlaştırılmış hapis cezası ile aranması bulunan şahıs, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : kocaeli,hapis cezası,polis,
680774 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/680774.aspx
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