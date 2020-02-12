Edinilen bilgiye göre Kayseri - Malatya karayolu Bahçecik mevkinde içerisinde tır ve otomobillerin olduğu 3 araç aşırı buzlanma nedeniyle kaza yaptı. Kazada yaralanan M.D., ambulansla hastaneye kaldırılırken, devrilen tır nedeniyle karayolunda ulaşımın güçlükle sağlandığı öğrenildi. Polis ekipleri, yol üzerinde güvenlik önlemi alarak ulaşımın kontrollü sağlanmasını sağlıyor.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kayseri'de zincirleme kaza: 1 yaralı
12.02.2020 - 23:32 | Son Güncelleme: 12.02.2020 - 23:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde tır ve otomobillerin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Kayseri - Malatya karayolu Bahçecik mevkinde içerisinde tır ve otomobillerin olduğu 3 araç aşırı buzlanma nedeniyle kaza yaptı. Kazada yaralanan M.D., ambulansla hastaneye kaldırılırken, devrilen tır nedeniyle karayolunda ulaşımın güçlükle sağlandığı öğrenildi. Polis ekipleri, yol üzerinde güvenlik önlemi alarak ulaşımın kontrollü sağlanmasını sağlıyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : kayseri,kaza,yaralı,
680990 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/680990.aspx
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