Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde bulunan Velit Bekdaş Anadolu Lisesi’nde dün 08.50 sıralarında korku dolu anlar yaşandı. Lisede güvenlik görevlisi olarak çalışan Murat Ekinci, iddiaya göre on günlük izin sonrası mesaiye başladı. Ardından okul müdürü Şerafettin Ali Gürüler’in odasına gitti. Burada müdüre “Seni vuracağım” diye tehditler savurdu. Gürüler ise kendisine karşılık verdi ve ikili arasında boğuşma yaşandı. Ekinci’nin elindeki tabanca ateş aldı. Kurşun müdürün omzuna isabet etti. Sesleri duyan öğretmenler, odaya girerek yaralıyı çıkardı. Ardından da öğrenciler tahliye edilip polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, müdürü hastaneye götürürken polisler çevrede güvenlik önlemi aldı. Ekipler, zanlıya teslim olması yönünde uyarılarda bulundu. Ekinci ise bu uyarıları dikkate almayarak tabancayı kendisine dayadı ve tetiğe batı. Ağır yaralanan şahıs da hastaneye götürüldü. Fakat doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Tedavi altına alınan Gürüler’in ise hayati tehlikeyi atlattığı aktarıldı. Bu arada Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okul müdürünün sağlık durumuna ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Millî Eğitim Bakanlığı da olayla ilgili idari soruşturma başlattı.