Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep’te Otogar Taksi Durağında taksi şoförlüğü yapan Okan Mercan, 2 buçuk yıl önce taksisinde çocuk ayakkabısı buldu. 2 buçuk yıl önce otogardan aldığı müşterisini Perilikaya Mahallesi’ne bıraktığını söyleyen Mercan, o anda müşterisinin çocuğunun ayakkabısını araçta bulamadığını kaydetti. Aracında daha sonra yaptığı temizlikte çocuk ayakkabısını bulan Mercan, 2 buçuk yıldır ayakkabının sahibini beklediğini ifade etti. Pembe renkli çocuk ayakkabısını aracının göğsünde muhafaza eden Mercan, ayakkabının aracının bir parçası haline geldiğini söyledi.



Ayakkabının sahibini beklediğini aktaran Mercan, “Bundan 2 buçuk yıl önce otogardan aldığım bir müşteriyi Perilikaya’ya götürdüm. Çocuğun ayakkabısının düştüğünü söylediler. Aracımın içerisine baktım ama bulamadım. Ben otogara geldikten 1 gün sonra araçta genel temizlik yaptım. Bu sırada ayakkabıyı köşeye sıkışmış olarak buldum. Ben de bu ayakkabıyı aldım ve sahibini bulmak için aracın göğsüne bıraktım. 2 buçuk yıldır bu ayakkabıyı aracın göğsünden muhafaza ediyorum. Sahibi görür, alır diye bekliyorum. Aradan 2 buçuk yıl geçmiş bu ayakkabı o çocuğun ayağına gelmez diye düşünüyorum. Ayakkabının sahibini halen bekliyorum, gelsin buyursun” dedi.