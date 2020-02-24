Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye’de düzenlenen Barış Pınarı Harekatıyla Telabyad’ın güvenli hale gelmesi sınır ilçesi olan Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine de yansıyor. Havaların açık ve sıcak geçmesi vatandaşları sınır hattındaki yeşil alanlara yönlendirdi. Yetişkinler güneşli havanın tadını çıkarırken çocuklar ise top oynayıp zaman geçirdi. Gençler ise sınır hattına giderek közde çay keyfi yaptı.