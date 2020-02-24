Üzümlü ilçesine bağlı Karakaya köyünde yaşayan ve bir süredir kendisinden haber alınamayan alzheimer hastası Faika K., (80) jandarma ve AFAD ekiplerinin yoğun çalışması sonucu bulunarak ailesine teslim edildi.
Uzun zamandır kırsalda susuz kalan yaşlı kadına jandarma astsubay kendi elleriyle su içirdi. Yüz kısmında düşmeye bağlı çizikler oluşan yaşlı kadın ailesine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.
Kayıp yaşlı kadın jandarma ekiplerince bulundu
24.02.2020 - 17:15 | Son Güncelleme: 24.02.2020 - 17:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde bir süredir kayıp olarak aranan yaşlı kadın jandarma ve AFAD ekiplerince kırsal alanda bulundu.
Üzümlü ilçesine bağlı Karakaya köyünde yaşayan ve bir süredir kendisinden haber alınamayan alzheimer hastası Faika K., (80) jandarma ve AFAD ekiplerinin yoğun çalışması sonucu bulunarak ailesine teslim edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : kayıp olarak aranan yaşlı kadın,
683671 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/683671.aspx
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