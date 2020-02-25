Buldan Tekstil Caddesi 14 Mayıs Kavşağında bulunan ve görenleri önce gülümsetip sonra düşündüren tabelaları görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Kavşakta direği biri ışıklı olmak üzere 3 adet ‘şehir çıkışı’ tabelasını görenler kendilerini gülümsemekten alıkoyamıyor. Direğe aynı ibarelerin yazıldığı 3 tabelanın nende konulduğu belirsizliğini korurken, ilçeye ilk defa gelip tabelaları görenler duruma bir anlam veremiyor.
Bu ilçeden çıkış bu kadar zor
25.02.2020 - 14:31 | Son Güncelleme: 25.02.2020 - 14:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Denizli’nin Buldan ilçesinde meydana konulan ‘şehir çıkışı’ tabelası görenleri gülümsetmesinin yanında ‘bu ilçede çıkış çok mu zor bulunuyor’ sorusunu gündeme getirdi.
Etiketler : Denizli,
683872 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/683872.aspx
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