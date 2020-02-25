Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buldan Tekstil Caddesi 14 Mayıs Kavşağında bulunan ve görenleri önce gülümsetip sonra düşündüren tabelaları görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Kavşakta direği biri ışıklı olmak üzere 3 adet ‘şehir çıkışı’ tabelasını görenler kendilerini gülümsemekten alıkoyamıyor. Direğe aynı ibarelerin yazıldığı 3 tabelanın nende konulduğu belirsizliğini korurken, ilçeye ilk defa gelip tabelaları görenler duruma bir anlam veremiyor.