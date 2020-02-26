Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Marmara’nın batısı için kuvvetli fırtına uyarısı yapılarak, “Güney ve güneybatı yönlerinden esecek olan rüzgarın; öğle saatlerinden itibaren Marmara’nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında fırtına (60-75 km/saat), Perşembe günü Marmara, Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun batısı ile Karadeniz’in iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

BİR UYARI DA AKOM'DAN

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul’da bugün ve yarın beklenen şiddetli fırtına öncesi vatandaşları almaları gereken önlemler konusunda uyardı.

AKOM tarafından yapılan uyarıda şu açıklamaya yer verildi:

“İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKOM’un verilerine göre, lodosun bugün öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenerek gece fırtına (50-75km/s) şeklinde esmesi bekleniyor.

Perşembe günü, fırtınanın daha da kuvvetlenerek, (70- 100km/s) etkili olacağı belirtilirken, Silivri, Çatalca gibi batı bölgelerinde başlayarak yer yer kısa süreli kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

Güney’in ılık havasını taşıyan lodos yönlü rüzgâr nedeniyle, sıcaklıklar gün içerisinde 17 derece seviyelerinde seyredecek. Bugün öğlen 12.00’de başlayacak fırtınanın, Cuma gece 03.00’te sonlanması, gök gürültülü sağanak yağmurun ise bu gece 23.00’e kadar sürmesi bekleniyor.”