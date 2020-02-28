Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kayıp Şahıslar Komitesi, 1 yıl önce Lefkoşa’da Tekke Bahçesi Şehitliği’nde yapılan kazılarda iki toplu mezar olduğunu ortaya çıkarmıştı. Yapılan DNA testleri sonucunda kimlikleri tespit edilen 2 şehit, 46 yıl sonra düzenlenen törenle toprağa verildi. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, kimlikleri belirlenen şehitler Kadir Mehmet ile Mehmet Ali Kırma’nın kendi mezarlarına defin törenine katılarak, şehit yakınlarına taziyelerini iletti.

Öte yandan Şehit Kadir Mehmet ile Şehit Mehmet Ali Kırma’nın sanılanın aksine adlarının yazılı olduğu mezarlarda değil, Tekke Bahçesi Şehitliği’ndeki bir başka mezardaki 5 şehit arasında olduğu geçtiğimiz aylardaki çalışmalar ve DNA testiyle belirlenmişti.