Zincirlikuyu-Beylikdüzü seferini yaptığı sırada Cihangir-Üniversite Mahallesi durağına yaklaşan metrobüse, üzerinden geçtiği rögar kapağı saplandı. Kapağın metrobüsün arka bölümünden zemini delerek içeri girmesi nedeniyle araçtaki Türkmenistan uyruklu Timur Babakulliyev (31) hafif yaralandı. Yaralı yolcu, kaldırıldığı Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Metrobüs hattında kısa süreli aksayan seferler, hasar oluşan aracın çekilmesiyle normale döndü.
Avcılar'da yerinden çıkan rögar kapağı metrobüse saplandı: 1 yaralı
29.02.2020 - 01:32 | Son Güncelleme: 29.02.2020 - 01:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Avcılar'da yerinden çıkan rögar kapağının metrobüse saplanması sonucu, bir kişi yaralandı.
Etiketler : avcılar,avcılar kaza,trafik kazası,
684742 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/684742.aspx
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