İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, korona virüsü nedeniyle ölü sayısının 43'e vaka sayısının ise 593'e yükseldiğini açıkladı.
İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 43'e çıktı
29.02.2020 - 13:02 | Son Güncelleme: 29.02.2020 - 13:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İran'da koronavirüs nedeniyle 9 kişi daha öldü, hayatını kaybedenlerin sayısı 43'e çıktı, vaka sayısı 593'e yükseldi.
Kaynak: İHA / AA
Etiketler : iran,koronavirüs,korona,virüs,
684814 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/684814.aspx
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