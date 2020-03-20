Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti suçu ile ilgili olarak 7 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 6 şüpheli ise tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.