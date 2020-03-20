Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti suçu ile ilgili olarak 7 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 6 şüpheli ise tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Nevşehir’de uyuşturucudan 6 kişi tutuklandı
20.03.2020 - 13:00 | Son Güncelleme: 20.03.2020 - 13:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapan 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Etiketler : Nevşehir,
689539 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/689539.aspx
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