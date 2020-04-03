Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akkaya, Antalya’nın Konyaaltı ilçesindeki Geyikbayırı kaya tırmanışı bölgesinde çalışarak kısa sürede büyük gelişim gösterdi. Akkaya, sarp kayalara kolayca tırmanmasıyla izleyenleri şaşırtıyor. Kış aylarında bölgede altı ay çadırda kalarak her gün tırmanış yapan Akkaya, yazın İstanbul’daki yüksek katlı iş merkezleri, apartmanlar, rüzgâr türbinleri ve petrol rafinerilerinde temizlik, tamirat işleri yaparak geçimini sağlıyor. Akkaya “Yazın yüksek binaların dış cephelerine iple sarkarak camlarını siliyoruz. Buradan kazandığım para, kaya tırmanışı yaptığım kış ayları boyunca bana yetiyor” dedi.