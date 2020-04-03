Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs sebebiyle eğitime verilen aranın ardından okullarından uzakta, evlerinde eğitim sürecine devam eden Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü öğrenciler ile vakıf bursu ile 111 ülkeden Türkiye’de eğitim gören uluslararası öğrenciler, evde kalan akranları için bir video çekti. Gençler çektikleri videolarla dünya çocuklarına hem koronavirüsten korunma hem de evde kaliteli zaman geçirilmesine yönelik tavsiyelerde bulundu. Çalışmada Sağlık Bakanlığının koronavirüsten korunmaya yönelik almış olduğu tedbirlere vurgu yapmak, vatandaşların bilinçlenmesine katkı sağlamak, düne kadar önemsenmeden yapılan küçük ve basit davranışların bugün hayat kurtardığına dikkat çekildi. “Şimdi İyilik” sloganıyla hazırlanan çalışmada yöresel kıyafetlerini giyerek kamera karşısına geçen uluslararası öğrencilerin tavsiyeleri şöyle:

ŞİMDİ İYİLİK

1- Evde anne ve babaların sözünü dinlemek.

2- Ev işlerine yardımcı olmak.

3- Ekran başında dersleri dikkatle takip etmek.

4- Evde yeni keşiflere çıkmak.

5- Kardeşlerle paylaşmak.

6- Abur cuburdan uzak durup sağlıklı beslenmek.

7- Evde spor yapmak.

8- Her gün yeni şeyler öğrenmek.

9- Sağlığımız için uykusuz kalanlara dua etmek.

10- Bireysel temizliğimizi ihmal etmemek.

11- Okulların açılmasını sabırla beklemek.

12- Sokak hayvanlarını unutmamak.

13- Büyükleri daha sık aramak.

14- İhtiyaç sahibi komşuları unutmamak.

15- Evde kitap okumak.

16- Aç ve yalnız olanlara yardım etmek.

17- Ailemizle birlikte dua etmek.