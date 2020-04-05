Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, 17 Mart tarihinde Ovacık karayolu Anafatma mevkisinde Munzur Çayı'nda meydana gelmişti. Eğitim sırasında içinde 4 askeri personelin bulunduğu rafting botu devrilmiş, 3 personel kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmış, 36 yaşındaki Uzman Çavuş Yılmaz Güneş ise çaya düşerek kaybolmuştu. İlk günden itibaren çok sayıda ekibin katılımıyla devam eden arama çalışmaları 20’nci gününde de sürdü. Aramalar kapsamında Ankara'dan gelen JÖAK, JAK, Van ve Samsun'dan gelen Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri tarafından Munzur Çayı'nın kent merkezine kadar uzanan bölümünde çalışma gerçekleştirildi. Uzunçayır Baraj Gölü’nde ise AFAD, emniyet, jandarma ve gönüllüler arama çalışmalarını sürdürüyor.