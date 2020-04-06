Ordu’nun Altınordu ilçesinde bir özel hastanede korona virüs (Covid- 19) tedavisi gören 2 kadın ve 1 erkek hasta sağlıklarına kavuşarak taburcu oldu. Hastane sahibi ve çalışanları, taburcu olan hastaları kırmızı gül ve alkışlarla evlerine uğurladı. Taburcu edilen 3 hastanın 14 gün boyunca evlerinde karantinada tutulacakları öğrenildi.
Ordu’da koronavirüsü yenen 3 hasta alkışlarla taburcu edildi
06.04.2020 - 19:44 | Son Güncelleme: 06.04.2020 - 19:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ordu’da özel bir hastanede korona virüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 3 kişi, çiçek ve sağlık çalışanlarının alkışlarıyla evlerine uğurlandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : koronavirüs,tedavisi tamamlanıp iyileşen hastalar,
694372 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/694372.aspx
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