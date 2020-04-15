Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hastalığı yenerek taburcu edilen Karadeniz “Hastane iyi, adamları iyi. Maşallah. Herkese söyleyeceğim. Allah razı olsun” dedi. Karadeniz’i hastaneden torununun torunu Melih Çırağ aldı. Babasında koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirten Çırağ “Biz de şüphelenerek ninemi hemen hastaneye getirdik. Onun da pozitif çıktı. Bu süreci bu şekilde atlattık. Kimse evden çıkmasın” diye konuştu.

KİMSEYLE GÖRÜŞMEYECEK

Başhekim Prof. Dr. Özgür Yiğit: Havahan Karadeniz’i evinde izolasyon şartıyla taburcu ediyoruz. En iyi tedavi izolasyon, evde kalmak ve sosyal mesafeyi korumak.