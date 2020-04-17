Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Her geçen gün Türkiye’de ve dünyada etkisini hızla artırmaya devam eden koronavirüse karşı önlemler artırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni tedbirler kapsamında 30 büyükşehirde ve Zonguldak’ta bu hafta sonu da sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Sokağa çıkma yasağından bir gün önce ise vatandaşlar maskelerini takarak pazar alışverişine çıktı.

Pazarlara maskesiz girmenin yasak olması sebebiyle vatandaşlar maskelerini taktıktan sonra pazar alanlarına alınıyor. Halk pazarlarının girişinde bekleyen polis ekipleri alışveriş için gelen vatandaşlara maske takmaları yönünde uyarılarda bulunuyor. Maske takmayan kişiler ise pazar yerlerine alınmıyor.

Öte yandan, pazar yerine alınan vatandaşlar polis ekiplerince sosyal mesafeyi korumaları açısından uyarılıyor. Pazar esnafı ise alışveriş yapacak olan müşterilerin ürünlere dokunmasına izin vermiyor.