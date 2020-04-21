Yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle bir süredir İstanbul trafiğinde gözle görülür bir azalma yaşanmıştı. Ancak akşam saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaydedilen görüntülerde trafiğin yavaş yavaş eski günlerine dönüş sinyali verdiği görüldü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde iş çıkış saati yaşanan yoğunluk kameralara yansıdı. Köprüde yaşanan yoğun trafik ‘eski günlere geri mi dönüyoruz’ sorusunu akıllara getirdi.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki trafik alışılan görüntülerine döndü
21.04.2020 - 20:37 | Son Güncelleme: 21.04.2020 - 20:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul’da trafik akşam saatlerinde koronavirüsten önceki alışılmış yoğunluğuna döndü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde oluşan trafik kameralara yansıdı.
Kaynak: İHA
Etiketler : 15 Temmuz Şehitler Köprüsü,trafik,görüntü,
698419 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/698419.aspx
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