Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya Manavgat’ta yaşayan Çiğdem Akman (31), ikinci çocuğuna 8,5 aylık hamileyken koronavirüse yakalandı. Manavgat Devlet Hastanesine yatırılan genç kadına, bebeğine zarar vermeyecek bir tedavi uygulandı. Kadın, 10 gün sonra sağlığına kavuştu. Taburcu edildikten iki hafta sonra da aynı hastanede doğum yaptı. Kızına “Hatice Sedef” adını veren Akman “Hamile olmama rağmen hastalığı yendim. Umarım bu, başkalarına umut olur. Artık bebeğime sıkı sıkı sarılıp onu sağlıcakla büyüteceğim” dedi. Başhekim Mehmet Çınar da “Ender vakalardan birini gördük. Literatüre geçecek bir özelliği var” diye konuştu. İstanbul Büyükçekmece Belediyesinde zabıta amiri olarak görev yapan Ömer Çebi (52) de 3 Nisan’da yüksek ateş ve öksürük şikâyetiyle başvurduğu hastanede Covid-19’a yakalandığını öğrendi. Astım hastası olduğu için yoğun bakıma alınan evli ve iki çocuk babası, 11 gün sonra iyileşti. Çebi “Yoğun bakım ünitesi hayatı bir film şeridi gibi insanın gözünün önünden geçiriyor. Hayat çok güzel, her şeye rağmen yaşamaya değer” diye konuştu.