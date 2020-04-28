Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Mardin kara yolunun Haliliye mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 63 TA 128 plakalı tır, sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki yakıt istasyonuna girerek devrildi. Devrilen tırdan duman yükseldiğini fark eden çevredekiler, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Devrilen tırın yakıt istasyonuna çarpmaması ise büyük bir facianın önüne geçti. Devrilen tır ile yakıt istasyonu arasında 2 metre mesafe kaldığı görüldü. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.