Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SGK Başkanlığı’nın 7 Mayıs 2020 tarih ve 2020/12 sayılı Genelgesinde, “Covid-19 virüsünün bulaşıcı bir hastalık olduğu dikkate alındığında, söz konusu salgına maruz kalan ve sağlık hizmeti sunucularına müracaat eden sigortalılara hastalık kapsamında provizyon alınması gerekmektedir” denildi.