Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre olay, saat 13.45 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yaşandı. Yaya olarak köprüye gelen Sezgin D. (35) isimli şahıs, korkuluklardan atlayarak intihar teşebbüsünde bulundu. Bölgede eğitim dalışı için bulunan Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, intihara teşebbüs eden Sezgin D.'yi fark ederek hemen bota aldı. Sarıyer kıyısına çıkan ekipler, Sezgin D.'yi sağlık ekiplerine teslim etti. Hastaneye kaldırılan Sezgin D.'nin bilincinin açık olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.