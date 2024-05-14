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Hatay'da şimşekler geceyi aydınlattı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay'da kuvvetli sağanak etkili oldu, sağanağın ardından şimşekler geceyi aydınlattı. O anlar kameralar tarafından anbean kaydedildi.

Meteoroloji'nin günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından Hatay'da beklenen kuvvetli sağanak etkisini hissettirdi. Geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli yağış, gün boyu aralıklarla devam etti.

İSKENDERUN KÖRFEZİ'NDE EŞSİZ GÖRÜNTÜLER

Akşam saatlerinde kuvvetli yağış şiddetini artırırken, Dörtyol ve Payas ilçelerinde şimşekler geceyi aydınlattı. Geceyi aydınlatan şimşekler, İskenderun Körfezi'nde eşsiz bir görüntü oluşturdu.

Geceyi gündüze çeviren şimşekler, kameralara böyle yansıdı.

Hatay'da şimşekler geceyi aydınlattı - 1. Resim

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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