Hatay'da şimşekler geceyi aydınlattı

Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 14 Mayıs 2024 02:18 - Güncelleme: 14 Mayıs 2024 02:25 - Güncelleme:

Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Hatay'da kuvvetli sağanak etkili oldu, sağanağın ardından şimşekler geceyi aydınlattı. O anlar kameralar tarafından anbean kaydedildi.