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Damat dehşeti: Kayınpederini önce bıçakladı, sonra hastaneye götürdü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Damat dehşeti: Kayınpederini önce bıçakladı, sonra hastaneye götürdü

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun'da bir kişi tartıştığı kayınbiraderini bıçakla ağır yaralayıp hastaneye götürdü. Kavganın aile içi bir mesele yüzünden meydana geldiği öğrenildi.

Samsun’da damat ile kayınpeder arasındaki tartışma kısa sürede büyüdü. Kavganın büyümesi üzerine damat, kayınpederini göğsünden ve karnından bıçakladı.

AĞIR YARALI HALDE HASTANEYE KALDIRILDI

Korkunç olay, Samsun'un Canik ilçesi Yeni Mahalle Gülsan Sanayi Sitesi'nde bulunan oto kaporta ve boya işyerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işyeri sahibi Mustafa B.(49) ile kayınbiraderi İsa T. (46) arasında aile içi mesele yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa B., İsa T.'yi sol göğsünden ve karnından bıçakla yaraladı. Mustafa B., bıçakladığı İsa T.'yi kendi aracıyla Gazi Devlet Hastanesine götürdü. Ağır yaralanan İsa T., hastanede tedavi altına alındı.

Damat dehşeti: Kayınpederini önce bıçakladı, sonra hastaneye götürdü - 1. Resim

DAMAT TUTUKLANDI

Mustafa B. ise hastanede polis tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Mustafa B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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