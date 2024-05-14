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Kaçan vagon, faciaya neden olacaktı: Liman kapılarını patlattı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tekirdağ'da yük vagonu, raylarda hiçbir bağlantısı olmadan boşa giderek Ceyport Limanının kapılarını parçaladı. O anlar kameralara yansıdı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Vatan Mahallesi'nde bulunan tren raylarında meydana geldi. Henüz nereden geldiği belli olmayan boş bir yük vagonu, hiç bir bağlantısı olmadan ilerlerken kameralara yansıdı.

Kaçan yük vagonu, bir süre ilerledikten sonra o sırada rayların kenarında park halinde bulunan bir otomobile çarptıktan sonra Ceyport Limanını kapılarını kırarak limana girdi. O anlar o sırada rayların hemen yanı başındaki yolda seyir halinde olan bir sürücünün cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

O anları kayda alan sürücü ise, “Abi kim durduracak bunu kazaya sebebiyet ya” dedi.  Limanın kapısına çarpan boş yük vagonu limana girdikten sonra kameralar kapanırken, vagonun akıbeti ise bilinmezken limanın kapılarında hasar meydana geldi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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