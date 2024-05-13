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Diyarbakır'da zincirleme kaza: 8 araç birbirine girdi, 2 kişi yaralandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Diyarbakır&#039;da zincirleme kaza: 8 araç birbirine girdi, 2 kişi yaralandı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 2 kişi yaralanırken inceleme başlatıldı.

Diyarbakır Silvan Bulvarı’nda 34 BYY 562, 59 TF 492, 67 ACT 496, 21 AFG 342, 21 TB 157, 21 KD 552, 06 FN 9143 ve 07 GAL 88 plakalı otomobil, hafif ticari araç ile minibüsün karıştığı zincirleme kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Kaza sonrası yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Polis, ulaşımı kontrollü sağlarken kazayla ilgili inceleme başlattı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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