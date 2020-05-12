Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan değerlendirmeye göre geçen hafta boyunca ülkeyi etkileyen serin ve yağışlı sistem hafta sonu yurdu terk etti. Türkiye, yüksek basınç merkezinin etkisi altına girerken bu hafta boyunca ülkede Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava akımları etkili olacak. Hava sıcaklıklarının, çarşamba günü yurdun kuzey kesimlerinde görülecek bir günlük kısa süreli serinlemenin dışında, gelecek hafta başına kadar hissedilir derecede artacağı ve ülke genelinde mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Üç büyük şehirde beklenilen hava durumuna bakıldığında Ankara'da bir hafta boyunca yağış beklenmiyor. En yüksek hava sıcaklığının 30 derece ve üzerine çıkması öngörülüyor. Genellikle parçalı ve az bulutlu geçmesi beklenen İstanbul'da da hava sıcaklıklarının çarşamba günü bir günlük serinleme dışında hafta boyunca artacağı ve 30 derece ve üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. İzmir'de ise hava sıcaklığının hafta içi 30-32 derece, cuma gününden itibaren ve hafta sonu 35 derece üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor.