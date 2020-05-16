Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bingöl'de şifalı kaplıcalar, Çır Şelalesi ve yüzen adalarda yeni tip koronavirüs (Covid-19) sessizliği hakim.

Kent merkezine 20 kilometre mesafedeki Ilıcalar beldesinde kendiliğinden çıkan ve doğal sıcaklığı 40-50 derece olan suyun, içerdiği mineraller sayesinde böbrek taşlarını düşürmede büyük fayda sağladığına inanılan kaplıcalar, Covid-19 tedbirleri kapsamında en sakin günlerini yaşıyor.

Yılın her döneminde büyük rağbet gören kentin en önemli turizm merkezinde, biri Bingöl Üniversitesi diğeri özel Binkap Termal Otel Tesisleri olmak üzere iki termal tesiste, 2'si VIP 12 havuz, 120 yatak ve 20 apart daire, salgın riskinin sona ermesinin ardından misafirleri ağırlamak için hazır bekletiliyor.

Ilıcalar Belediye Başkanı Mehmet Günerigök, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 bin 250 nüfuslu beldede her yıl turizm yoğunluğu yaşandığını belirterek, son iki buçuk ayda ise hiç ziyaretçinin gelmediğini söyledi.

Kaplıcaların beldenin şifa merkezi olarak bilindiğini ifade eden Günerigök, insanların Ilıcalar'ı sadece şifalı su için değil, doğası için de tercih ettiğini aktardı.

Günerigök, bu yıl salgın yüzünden beldeye ziyaretçi ilgisinin durduğunu dile getirerek, "Yılda yaklaşık 1 milyon ziyaretçimiz var. Bu sene Covid-19 nedeniyle kaplıcalarımız, tesislerimiz, otellerimiz boş. İnşallah virüs sıkıntısı biter ve misafirlerimizi ağırlamaya başlarız." dedi.

Salgının kontrol altına alınması için devletin çok güzel önlemler aldığını vurgulayan Günerigök, yaşanan sıkıntılı sürecin bir an önce son bulmasını, insanların huzura ve refaha kavuşmasını temenni etti.

Kar suları ile coşan Çır Şelalesi de ziyaretçiden yoksun

Bingöl merkeze 28 kilometre mesafede yer alan ve karların erimesiyle doyumsuz manzara oluşturan Çır Şelalesi de bu yıl ziyaretçiden yoksun kaldı.

Ilıcalar beldesine bağlı Uzundere köyü sınırlarındaki Deşt Yaylası mevkisinde yer alan, kar sularının yüksek kayalıkların arasından akmasıyla oluşan şelale, yaz aylarında kuruyor, kış aylarında soğuklar nedeniyle donuyor, bahar aylarında eriyen kar sularıyla ise coşuyor.

Sadece nisan ve mayıs aylarında görülebilen, kent gürültüsü ve iş stresinden uzaklaşmak isteyen vatandaşların hafta sonları adeta sığınacak bir liman olarak gördüğü Çır Şelalesi de sessizliğin hakim olduğu mekanlar arasında.

Yüzen adalarda kurbağa sesleri

Solhan ilçesi yakınlarındaki Turna Gölü'nde her dönem doğa ve fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri olan yüzen adalarda da koronavirüs sessizliği yaşanıyor.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce ''Yüzen Adalar Tabiat Anıtı'' olarak koruma altına alınan, rüzgarın yönüne göre yer değiştiren yüzen adalar her yıl doğaseverlerin yanı sıra gelin ve damatların da fotoğraf çekimi için tercih ettiği mekanların başında geliyor.

Koronavirüs nedeniyle en sakin günlerin yaşandığı yüzen adalarda kurbağa sesleri yankılanıyor.