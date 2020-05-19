Hava sıcaklığının 37 dereceye kadar çıktığı Adıyaman’da hortum sürprizi yaşandı. Sıratut Mahallesi Eski Otogar içerisinde toz hortumu oluştu. Rüzgarın etkisiyle oluşan toz hortumunu gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Vatandaşlar cep telefonlarıyla hortumu görüntüledi.
Metrelerce yükseğe çıkan hortum yaklaşık 15 saniye sonra dağıldı.
Adıyaman’da toz hortumu oluştu
19.05.2020 - 13:03 | Son Güncelleme: 19.05.2020 - 13:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adıyaman’da oluşan toz hortumu metrelerce yükseğe çıktı.
Hava sıcaklığının 37 dereceye kadar çıktığı Adıyaman’da hortum sürprizi yaşandı. Sıratut Mahallesi Eski Otogar içerisinde toz hortumu oluştu. Rüzgarın etkisiyle oluşan toz hortumunu gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Vatandaşlar cep telefonlarıyla hortumu görüntüledi.
Etiketler : Adıyaman,
705252 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/705252.aspx
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