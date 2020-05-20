Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çorum’daki bir ortaokulda Arapça öğretmeni olan Yavuz Bozdoğan (51), 1990'lı yılların başında üniversite eğitimi sırasında sokak çocuklarıyla başlattığı yardım geleneğini, bugün de devam ettiriyor. Bozdoğan, Irak ve Suriye’deki iç savaşta yetim kalan çocuklara el uzatıyor. İhtiyaç sahiplerine destek olabilmek için İnşirah Derneğini kuran öğretmen, hayırseverlerden topladığı paralarla 600’e yakın yetime bakıyor. Onların ev kiralarını ve faturalarını ödeyip market alışverişlerini yapıyor. Ramazan ayında her gün 300'den fazla kişiye iftar ve sahur yemeği dağıtıyor, kanser hastaları ile yoksullara yardım paketleri ulaştırıyor. Ayrıca Çad, Uganda, Kamerun, Nepal, Arakan ve Bangladeş gibi ülkelerdeki yetimlere de iftar veriyor. “Yetim babası" olarak bilinen Bozdoğan, şöyle diyor: Bu çocukları geleceğin inşasında göreceğiz. Hayata daha güzel hazırlanacak, yüzleri, gözleri gülecek. Daha öncesinde ilgilendiğimiz çocuklar büyüdü, iş, çoluk çocuk sahibi oldu.