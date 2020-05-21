Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalova’nın Kaytazdere beldesinde bir şahsa ait eve giren hırsızlar evde ve eklentilerinde bulunan beyaz eşyaları çalarak kayıplara karıştı. Bunun üzerine harekete geçen Yalova Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri beldedeki kamera kayıtlarını inceledi. Bu esnada şüphelenilen 34 plakalı bir aracın plaka kayıtlarını inceleyen jandarma ekipleri aracın İstanbul ilinden kiralandığını gördü. Aracın GPS kayıtlarını mercek altına alan Yalova Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri aracın hırsızlığın gerçekleştiği tarih ve saat aralıklarında hırsızlık yapılan evin ön tarafında 45 dakika boyunca park halinde beklediği bilgisini elde etti. Bunun üzerine önce aracı kiralayan şahısların kimlik bilgilerini tespit eden Jandarma adreslerini tespit ettiği şahısları farklı şehirlerde düzenlene eş zamanlı operasyonlarla yakaladı. Y.K(22), B. K. (21), S. Ç. (18) ve E.D(15)adlı şahıslar Yalova’ya getirilerek sorgularının tamamlanması sonrasında adli makamlara sevk edildiler.